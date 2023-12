AGI - Battute all'asta le tre Fiat 500 elettriche, esemplari unici, realizzate in collaborazione con Armani, Bulgari e Kartell. È accaduto durante l'evento "Art of Nature" alla manifestazione Art Basel a Miami, organizzato da Re:wild l'organizzazione globale no profit impegnata per la salvaguardia e il ripristino dell'ecosistema.

L'iniziativa ha raccolto oltre 9 milioni di dollari che andranno a supportare il lavoro dell'organizzazione impegnata in oltre 80 paesi per la conservazione e il ripristino di luoghi insostituibili per la loro biodiversità.

I tre esemplari unici di Fiat 500 elettrica sono stati battuti all'asta per un valore di 1,2 milioni di dollari. Il totale raccolto durante l'evento, che include 6,8 milioni di dollari di donazioni, andrà a supportare le comunità locali di indigeni e a proteggere le ultime aree di natura.