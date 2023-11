AGI - "X Corp donera' tutti i ricavi derivanti dalla pubblicita' e dagli abbonamenti associati alla guerra a Gaza agli ospedali in Israele e alla Croce Rossa/Mezzaluna di Gaza". Lo scrive su X, il fondatore del social network Elon Musk.

X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza