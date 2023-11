Fiat celebra Disney con 5 Topolino speciali

AGI - Fiat rende omaggio al centesimo anniversario Disney con un regalo unico, creando cinque esemplari unici a tema della nuova Fiat Topolino dedicate proprio a Mickey Mouse. La presentazione delle cinque Topolino one-off si è svolta a Casa 500, al quarto piano della prestigiosa Pinacoteca Agnelli, un'esperienza unica, un affascinante viaggio tra arte e storia, in occasione dei 100 anni Disney, dei 95 anni di Topolino e del centenario del Lingotto.

Oliver Francois, ceo di Fiat e cmo global di Stellantis, ha commentato: "Le storie di Fiat e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l'una all'altra. Vale lo stesso per le Topolino, l'icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda. Abbiamo in comune molto più di un nome: il Dna, l'autenticità, ed entrambi condividiamo l'importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia.

© Stellantis Press Office

I modelli speciali di Topolino

Ed entrambi vogliamo mostrare il mondo, e il futuro, con un sorriso e con ottimismo e parlare ad un pubblico più giovane. La nuova Fiat Topolino avrà dunque in questo contesto un ruolo importante, infatti nasce per portare alle persone una mobilità elettrica con un 'sorriso'. Oggi sono orgoglioso di presentare il nostro tributo a Disney: cinque Topolino molto speciali e uniche, ispirate all'iconico personaggio Disney che ha dato il nome alla nostra Topolino negli anni Trenta".

Daniel Frigo, country manager The Walt Disney Company Italy & Turkey and head of studio Italy, ha commentato: "Per noi è davvero un onore essere parte della cultura e dell'incredibile creatività italiana. Questo amore per l'Italia ci ha ispirati ad instaurare un rapporto basato sul rispetto e la fiducia sia con gli italiani che con Fiat. Siamo veramente onorati di poter celebrare il nostro centesimo anniversario con questo momento magico che unisce Fiat e Topolino ancora una volta, nello spirito della creatività e nel legame dell'amicizia".

Per celebrare l'affascinante collaborazione, si è scelto di andare oltre il consueto evento automobilistico, dando vita a un progetto coinvolgente che ha visto la collaborazione di due team di designer con competenze diverse. Insieme, si sono divertiti a creare qualcosa di magico, trasformando "Mickey Mouse" in una vera e propria musa. Le Fiat Topolino one-off rappresentano un suggestivo viaggio attraverso il tempo e l'arte, dall'origine di entrambe le Topolino fino ai giorni nostri.

L'obiettivo era creare qualcosa di iconico in grado di unire le forze di due icone. Per celebrare Topolino e Fiat Topolino, una mostra di questi 5 modelli unici in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli sarà allestita sulla rampa Nord dell'edificio del Lingotto. I visitatori del centro commerciale potranno passeggiare lungo la rampa e ammirare le 5 Fiat Topolino mentre raggiungono La Pista 500. Un'esposizione all'insegna della creatività e della cultura popolare.

Trasformando l'ispirazione dei creativi Disney in pura creatività automobilistica, il Centro Stile Fiat ha dato alle quattro Fiat Topolino una "seconda pelle" pensata per esprimere ogni sfaccettatura di Topolino. Inoltre, la quinta one-off è stata disegnata grazie a una collaborazione speciale con l'artista Disney Cavazzano. Assieme al celebrativo design di Cavazzano, ognuna delle quattro Topolino si posiziona in un ambiente e un movimento artistico distinto, ruotando attorno a quattro temi: historical, modern, street, e abstract.

La narrazione prende avvio dall'ispirazione historical che attinge dalla grafica del pionieristico cortometraggio Disney intitolato "Steamboat Willie". Quest'opera, acclamata dal pubblico, introdusse una rivoluzione: la sincronizzazione del suono con l'animazione ed è stata poi resa immortale entrando al MoMA di New York. Sul disegno modern, ispirato all'arte moderna, spicca una trama con le iniziali di Mickey Mouse.

Dà un senso di energia positiva e testimonia la visione futura comune a Fiat e Disney in maniera brillante, colorata ed ottimista, evidenziando lo status di icone dei due brand sia nell'arte sia nella cultura moderna. La livrea abstract omaggia un altro aspetto della creatività Disney: il modo in cui il brand rinnova gli spunti stilistici classici attraverso tocchi grafici e simboli astratti, regalando un impatto visivo molto forte, ma anche una profonda sensazione di eleganza.

Infine, la creatività street contiene dei riferimenti ai graffiti che rendono omaggio a Topolino con uno spirito urbano, stimolando la gioiosa mobilità urbana che ha ispirato l'ultima opera d'arte.

Le celebrazioni per il centenario Disney e del Lingotto rappresentano pertanto un lavoro congiunto per onorare due figure iconiche: entrambe piccole di statura ma intrise di grande fascino. Il tributo si materializza attraverso la creazione di cinque modelli unici, pensati come regalo di compleanno per Disney.

Queste opere d'arte sono concepite per accentuare l'atmosfera magica che circonda due icone che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del loro mondo, regalando sogni alle persone nel nome di "Topolino".