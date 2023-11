Uaw, approvati contratti collettivi Ford-Stellantis-GM

AGI- I nuovi contratti collettivi delle tre principali case automobilistiche statunitensi Ford, Stellantis e General Motors sono stati approvati dai loro dipendenti: lo ha annunciato il sindacato United Auto Workers, che ha condotto uno sciopero senza precedenti durante i negoziati.

"Dopo uno sciopero storico durato piu' di sei settimane e che ha coinvolto per la prima volta tutti e tre i gruppi contemporaneamente, "i membri dell'Uaw (...) hanno votato per ratificare i loro nuovi accordi collettivi di contrattazione, ottenendo guadagni record", ha annunciato l'Uaw in una nota.

Il sindacato ha reso noto che il 64% degli iscritti ai tre gruppi ha votato a favore della ratifica degli accordi collettivi quadriennali.