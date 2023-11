Con Sam Altman il titolo Microsoft vola a Wall Street 

AGI - Il titolo di Microsoft registra un nuovo record a Wall Street in apertura con l'arrivo del cofondatore ed ex numero uno di OpenAI, Sam Altman. Microsoft sale dell'1,6% nei primi scambi e ora viaggia intorno all'1% dopo il nuovo colpo di scena nel mondo dell'intelligenza artificiale.

La società ha annunciato l'assunzione di Sam Altman, cofondatore ed ex numero uno di OpenAI, la start-up dietro ChatGPT, il cui licenziamento è avvenuto a sorpresa venerdi' scorso. Poco dopo, l'ex capo di Twitch Emmett Shear ha annunciato di aver accettato la posizione di numero uno ad interim di OpenAI.

Sam Altman e Greg Brockman, entrambi co-fondatori di OpenAI, "si uniranno a Microsoft, insieme ad altri colleghi, per guidare un nuovo team di ricerca sull'intelligenza artificale", ha scritto il ceo, Satya Nadella, su X.

"La missione continua", ha reagito Sam Altman, che a 38 anni è considerato una star della Silicon Valley, sullo stesso social network.

"Stiamo per costruire qualcosa di nuovo e sarà incredibile", ha aggiunto Greg Brockman su X, annunciando il reclutamento di diversi altri dipendenti chiave di OpenAI per questo nuovo progetto all'interno di Microsoft, di cui cita i nomi. "Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAI e siamo fiduciosi nella tabella di marcia che abbiamo stabilito per il nostro prodotto", ha aggiunto Nadella, la cui azienda ha investito diversi miliardi di dollari nelle tecnologie di calcolo necessarie per OpenAI e ha integrato questa tecnologia nei propri prodotti, come il motore di ricerca Bing.

Da parte sua, Emmett Shear ha dichiarato a X che la sua decisione è stata presa "nel giro di poche ore", descrivendola come "l'opportunità di una vita". "Ho accettato questa posizione perchè credo che OpenAI sia una delle aziende piu' importanti esistenti oggi. Quando il Consiglio di amministrazione mi ha informato della situazione e mi ha chiesto di assumere questo ruolo, non ho preso la decisione alla leggera", ha commentato. Shear ha intenzione di avviare un'indagine indipendente entro 30 giorni per far luce sul licenziamento di Sam Altman e sullo sconvolgimento all'interno della start-up.

Questi annunci arrivano dopo un fine settimana tumultuoso: venerdi' il consiglio di amministrazione di OpenAI ha annunciato a sorpresa l'immediato licenziamento di Sam Altman a seguito di "un processo di revisione deliberativa da parte del consiglio, che ha concluso che non è sempre stato schietto nelle sue comunicazioni, impedendo la sua capacità di adempiere alle sue responsabilità". L'organo non ha piu' "fiducia nella sua capacità di guidare OpenAI", è stato aggiunto.