Stellantis apre gli ordini della nuova Fiat 600 hybrid

AGI - In occasione del "Porte Aperte" dedicato alla nuova Fiat 600e 100% elettrica, in programma il 18 e 19 novembre presso tutti gli showroom italiani, Fiat annuncia che sarà possibile ordinare anche la versione ibrida, a conferma della strategia di brand socialmente rilevante che pone attenzione anche a quei Paesi dove la transizione all'elettrico procede più lentamente.

"Il Primo Porte aperte dedicato alla Nuova 600 rappresenta un momento cruciale per FIAT, poichè accogliamo nei nostri showroom gli appassionati del bello, della tecnologia e dello stile Made in Italy. Per questo motivo, ringrazio la nostra rete di vendita per aver aderito a questo evento, con grande entusiasmo, confermando la nostra capacità di essere una squadra coesa proiettata al futuro e con il cliente sempre al centro di tutte le nostre attività. E per chi ancora non si sente pronto al passaggio ad una guida elettrica la gamma di 600 si completa con la motorizzazione ibrida, per soddisfare a pieno tutti i bisogni dei nostri clienti", dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia.