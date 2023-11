Nel 2023 cresce il volume d'affari dei centri commerciali 

AGI - Nei primi 9 mesi del 2023 il settore dei centri commerciali in Italia registra una crescita del 3,7% rispetto al 2022, e del 2,3% rispetto al 2019, confermando quindi la generale ripresa iniziata lo scorso anno. Lo rilevano i dati dell'Osservatorio del Consiglio Nazionale dei Centri commerciali (CNCC), in collaborazione con EY, a cui partecipano oltre 300 strutture.

Tra tutte le categorie merceologiche analizzate dall'Osservatorio, la ristorazione anche nel terzo trimestre si conferma tra le più performanti con un rialzo dei fatturati pari all'8,4% rispetto al 2022, e del 10,5% rispetto al 2019.

Gli incassi delle sale cinematografiche hanno registrato durante il periodo estivo 2023 una crescita vertiginosa (17,9 milioni di biglietti, per 125 milioni di incassi, +124% vs 2022 e +5% vs 2019), anche grazie alla campagna estiva promossa dal Ministero della Cultura, che ha reso i film italiani ed europei accessibili al pubblico a soli 3,50 euro.

"Le vendite registrate nel terzo trimestre risentono nel mese di settembre di una dinamica meno positiva per alcuni settori ed in particolare l'abbigliamento a causa degli effetti climatici. Siamo comunque molto soddisfatti dell'andamento complessivo dei primi nove mesi, con un importante recupero rispetto al 2022, che ci fa guardare con fiducia alla fine dell'anno", commenta Roberto Zoia, presidente del Cnnc.

"In una situazione di stagnazione generale dei consumi è molto rilevante, da un lato, il successo della ristorazione, che vede sui primi nove mesi dell'anno un incremento del 17,9% rispetto all'anno scorso e del 12,7% sul 2019, dall'altro la ripresa degli incassi dei Cinema nel periodo estivo", aggiunge Marco Daviddi, strategy & transactions managing partner di EY in Italia.