Titolo Ferrari accelera dopo conti, rialzo del 3%

AGI - Il titolo Ferrari in evidenza in Borsa, con un buon rialzo nel giorno della trimestrale. Il titolo, che già in mattinata segnava un guadagno del 2%, dopo i conti accelera registrando ora un +3,1% a 296,2 euro.

Ferrari ha realizzato nei 9 mesi un utile di 963 milioni di euro, in crescita del 34% (332 milioni, con un +46% nel solo terzo trimestre), mentre i ricavi salgono del 19% e le consegne del 5%.

Il gruppo ha alzato la guidance per il 2023, con ricavi previsti ora a 5,9 miliardi (da 5,8), risultato operativo a 1,57 miliardi (da 1,51-1,54 miliardi), un Mol di 2,25 miliardi (2,19-2,22), con margine uguale o superiore al 38%.