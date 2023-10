Standard&Poor's conferma il rating sull'Italia a BBB

AGI - S&P ha confermato il rating sull'Italia a 'BBB', l'outlook è stabile. È quanto si legge in una nota. "L'outlook stabile bilancia la nostra visione di un consolidamento di bilancio più lento di quanto precedentemente previsto, anche a causa dell'aumento dei pagamenti di interessi sul debito pubblico, con il significativo stimolo economico che i fondi Ue dovrebbero fornire", si legge nella nota.

L'agenzia spiega che potrebbe abbassare il rating nel caso in cui "la traiettoria di bilancio del governo si discostasse significativamente dai suoi obiettivi. Anche un'attuazione solo parziale delle riforme strutturali economiche e di bilancio, in particolare quelle legate all'erogazione dei fondi Ue, porrebbe rischi per la crescita economica e le finanze pubbliche, e di conseguenza eserciterebbe una pressione al ribasso sul rating".

Al contrario, evidenzia S&P, il giudizio potrebbe migliorare "se la performance di bilancio migliorasse, ad esempio grazie all'attuazione di politiche di riduzione del deficit o a una crescita economica più forte del previsto, portando a un calo del debito pubblico in percentuale del Pil".