Nokia taglierà fino 14.000 posti di lavoro dopo il calo di ricavi

AGI - Il gigante finlandese delle telecomunicazioni Nokia ha annunciato che è pronto a tagliare fino a 14.000 posti di lavoro in seguito al calo dei ricavi del terzo trimestre. È quanto si legge in un comunicato del gruppo. Nokia intende tagliare i costi riducendo la propria forza lavoro da 86.000 a 72.000 unitaà.

"Nel terzo trimestre abbiamo assistito a un maggiore impatto delle sfide macroeconomiche sulla nostra attività", ha dichiarato l'amministratore delegato Pekka Lundmark in un comunicato. Il produttore di apparecchiature per telecomunicazioni, impegnato in una battaglia per le reti 5G con la rivale svedese Ericsson e la cinese Huawei, ha registrato un calo delle vendite del 20% a 4,982 miliardi di euro nel terzo trimestre rispetto al 2022. In seguito alla pubblicazione dei risultati, il prezzo delle azioni Nokia è sceso del 2% a 3,26 euro nel pre mercato.

Il gruppo ha registrato un calo del 69% degli utili del terzo trimestre, scesi a 133 milioni di euro (140 milioni di dollari) rispetto all'anno precedente. Il programma di risparmio del gruppo dovrebbe consentire una riduzione dei costi fino a 1,2 miliardi di euro entro il 2026, concentrandosi in particolare su reti mobili, cloud e servizi di rete.

"Le decisioni più difficili da prendere sono quelle che hanno un impatto sul nostro personale", ha commentato Pekka Lundmark. "Abbiamo assistito a un rallentamento del ritmo di lancio del 5G in India, il che significa che la crescita in quel Paese non è più sufficiente a compensare il rallentamento in Nord America", ha aggiunto il dirigente. Nokia prevede comunque "un miglioramento" del suo business di rete "nel quarto trimestre".