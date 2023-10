Nel terzo trimestre Tesla crolla oltre le stime

AGI - L'utile di Tesla è crollato del 44% a 1,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre, azzoppato dall'impatto dei forti tagli ai prezzi su tutta la gamma di prodotti operati dall'azienda. Il fatturato è invece aumentato del 9% a 23,4 miliardi di dollari, grazie alle maggiori consegne di veicoli rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il dato sui profitti è inferiore alle attese degli analisti.

A pesare sull'utile trimestrale dell'azienda sono stati i tagli al listino che quest'anno hanno ridotto di circa un terzo i prezzi di partenza di alcuni veicoli Tesla. La casa automobilistica ha cercato di stimolare la domanda per i suoi vecchi modelli, alcuni dei quali hanno subito solo lievi aggiornamenti negli ultimi anni, puntando maggiormente sul minor costo e su altre promozioni di vendita.

