Disoccupazione in calo ad agosto

AGI - Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,3% (-0,2 punti) ad agosto, e quello giovanile si attesta al 22% (-0,1 punti). Lo rileva l'Istat nelle stime provvisorie. Ad agosto, rispetto al mese precedente, aumentano gli occupati, diminuiscono i disoccupati e gli inattivi restano sostanzialmente stabili. Il tasso di disoccupazione al 7,3% non si registrava da gennaio 2009. Anche la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-3,2%, pari a -62mila unita') coinvolge sia uomini sia donne e riguarda tutte le classi d'età.

Il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni è sostanzialmente stabile ed è sintesi dell'aumento tra gli uomini e tra chi ha meno di 50 anni d'età e della diminuzione tra donne e ultracinquantenni. Il tasso di inattività è stabile al 33,5%. Rispetto ad agosto 2022, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-9,1%, pari a -185mila unità) sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,1%, pari a -398mila).

Rispetto al mese precedente, ad agosto 2023 l'andamento dei tassi di occupazione e disoccupazione è simile per uomini e donne: in crescita il primo (+0,1 punti tra gli uomini e +0,2 tra le donne), in calo il secondo (-0,2 e -0,3 punti); il tasso di inattività sale tra gli uomini (+0,1 punti) ed è stabile tra le donne. Su base annua, la crescita dell'occupazione (+1,4 punti tra gli uomini e le donne) si associa al calo sia della disoccupazione (-0,5 e -1,2 punti) sia dell'inattività (-1,1 e -0,8 punti).

Eurozona: ad agosto disoccupazione in leggero calo al 6,4%

Ad agosto, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area euro era al 6,4%, in calo rispetto al 6,5% di luglio e al 6,7% di agosto 2022. Il tasso di disoccupazione dell'Ue è stato al 5,9% nell'agosto 2023, in calo rispetto al 6,0% di luglio e dal 6,1% nell'agosto 2022. Sono i dati pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Il tasso di disoccupazione giovanile era del 14,0% nell'Ue, stabile rispetto a luglio 2023, e del 13,8% nell'area euro, in calo rispetto al 13,9% del mese precedente.

Rispetto a luglio 2023, la disoccupazione giovanile e' diminuita di 10 mila unita' nell'Ue e di 24 mila nell'area euro. Rispetto ad agosto 2022, la disoccupazione giovanile e' diminuita di 141 mila unita' nell'Ue e di 145 mila nell'area euro.