Firmato il patto anti-inflazione a Palazzo Chigi

AGI - Al via da domenica primo ottobre il trimestre anti-inflazione che fino al 31 dicembre prevede un paniere di prodotti alimentari di base e di largo consumo a prezzi ribassati o calmierati. Il Patto salva-spesa è stato firmato oggi a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, i ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida, e dai rappresentanti del mondo produttivo, della trasformazione e della distribuzione. Trentadue associazioni del Sistema Italia faranno fronte comune per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e delle famiglie con l'obiettivo di ridurre il tasso di inflazione che oggi grava sul carrello della spesa.

In concreto, i punti vendita aderenti presenti sul territorio nazionale proporranno a prezzi calmierati una vasta gamma di prodotti di prima necessità, alimentari e non, per l'infanzia e di largo consumo - che saranno determinati dalle aziende e dalle catene distributive - con l'impegno a contenere e non aumentarne i prezzi nel periodo di riferimento.

Gli esercizi aderenti proporranno i prodotti a prezzo calmierato rendendoli facilmente riconoscibili ai consumatori attraverso l'esposizione negli esercizi commerciali e sugli scaffali del logo del "Trimestre Anti-inflazione".

Meloni: "Un messaggio estremamente prezioso"

"Un bel messaggio che diamo alla nazione sulla capacità che ha l'Italia nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, questo che diamo oggi è un messaggio estremamente prezioso", evidenzia la presidente del Consiglio Meloni e che rimarca come "questa nazione è ancora in grado di tenersi per mano".

Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, "il fatto che oggi si presenti insieme l'intero sistema Italia credo sia un modello da perseguire in ogni contesto e penso che sia la forza dell'Italia. è un passo importante su una strategia che il governo si è data dall'inizio della legislatura, sin dalla manovra dello scorso anno quando i due terzi sono stati destinati al contrasto per il caro energia. È importante che il trimestre inizi domenica e che comprenda l'intero periodo natalizio. In questo modo onoreremo una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti".

"Questa iniziativa porterà risultati se le filiere riusciranno a sostenere l'organizzazione, perche non tutte hanno la stessa forza contrattuale", afferma il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Le associazioni che hanno preso parte al Patto chiedono però un aiuto a monte da parte dell'industria affinchè tutto l'impegno economico non gravi solo sulle spalle della distribuzione.

È online il portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato al Trimestre Anti-inflazione (https://mimit.gov.it/it/anti-inflazione). Nelle sezioni è possibile consultare i punti vendita aderenti suddivisi per provincia e le Faq per consumatori e imprese. Gli esercenti che aderiscono all'iniziativa saranno riconoscibili da un bollino tricolore del governo, che riprende i colori della bandiera italiana, con la scritta "trimestre anti-inflazione".