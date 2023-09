Filt-Cgil: "Non ci sono le condizioni per rinunciare all'agitazione", "non metteteci con le spalle al muro". Stanziale (Filt-Cgil): "Noi andremo avanti con lo sciopero sperando che le aziende siano consapevoli che questo continuare a dilazionare non produce effetti positivi né per i lavoratori né soprattutto per gli utenti. Speriamo quindi che dopo lo sciopero siano in grado di rispondere alle nostre sollecitazioni",