L'auto elettrica trascina il mercato. Boom di immatricolazioni

AGI - Nel mese di agosto, il mercato automobilistico dell'Ue è cresciuto del 21%, raggiungendo le 787.626 auto immatricolate, segnando il tredicesimo mese consecutivo di crescita. Lo riferisce l'Acea (European Automobile Manufacturers Association), secondo cui in Italia l'aumento è stato dell'11,9%.

Nonostante agosto sia in genere un mese più debole per le vendite di auto, gli aumenti a due cifre - sottolinea l'Acea -indicano che il mercato dell'UE si sta riprendendo dalla carenza di componenti dello scorso anno. Nella maggior parte dei mercati, si sono registrati incrementi percentuali a due cifre: Germania (+37,3%) e Francia (+24,3%).

Da gennaio ad agosto 2023, le immatricolazioni di autovetture sono cresciute del 17,9% in Ue, per un totale di 7,1 milioni di unità, ma nonostante questo miglioramento, il mercato è ancora lontano dal livello pre-COVID. In particolare, l'Italia ha registrato un incremento del 20,2% e la Spagna del 20,5%, seguite da Francia (+16,6%) e Germania (+16,5%).

Ad agosto, la quota di mercato delle auto a batteria ha superato per la prima volta in Ue il 20% (rispetto all'11,6% dell'agosto dello scorso anno), davanti per la seconda volta quest'anno al diesel e diventando la terza scelta più popolare per gli acquirenti di auto nuove. Lo rende noto l'Acea, secondo cui le auto ibride-elettriche hanno mantenuto la loro posizione di seconda scelta, con una quota di mercato del 24%. Le auto a benzina sono ancora la scelta più popolare, ma la quota di mercato è diminuita dal 38,7% dell'agosto dello scorso anno al 32,7%.