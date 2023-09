Sciopero auto negli Usa, riprendono i negoziati

AGI - Le tre maggiori case automobilistiche statunitensi hanno ripreso i colloqui con il sindacato Uaw per porre fine allo sciopero che da venerdì ha paralizzato diversi siti. La trattativa per il rinnovo del contratto collettivo, durata diversi mesi, è al palo e il contratto ora è scaduto.

"Oggi abbiamo avuto discussioni ragionevolmente produttive con la Ford", ha dichiarato l'Uaw (United Auto Workers) all'Afp. Da venerdì sono stati chiusi tre siti: uno stabilimento General Motors a Wentzville (Missouri), un altro stabilimento Stellantis a Toledo (Ohio) e una filiale Ford a Wayne (Michigan). Si tratta di 12.700 dei 146.000 iscritti all'Uaw presso i tre produttori, noti anche come "Big Three", che non hanno mai affrontato uno sciopero simultaneo.

I repubblicani imputano la controversia industriale al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, alla sua presunta responsabilità per l'impennata dell'inflazione e al suo desiderio di accelerare la transizione energetica dell'industria automobilistica.

Ad aprile, il suo governo ha proposto nuovi e più severi standard di emissione di CO2, che potrebbero portare la percentuale di veicoli elettrici tra le auto non commerciali negli Stati Uniti al 67% entro il 2032. La posta in gioco è alta per Joe Biden, candidato a un secondo mandato, che venerdì ha inviato un messaggio di sostegno ai membri dell'Uaw e ha invitato i produttori ad "andare oltre" nelle loro proposte.

Nella sua lista iniziale di richieste, l'Uaw ha chiesto un aumento salariale del 40%, che corrisponde all'aumento medio degli stipendi dei dirigenti delle tre aziende negli ultimi quattro anni.

Secondo quanto riportano i media statunitensi, Stellantis, la casa madre di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram, ha dichiarato che la sua offerta più recente prevedeva un aumento immediato del 10% e ulteriori aumenti che avrebbero aumentato i salari in totale del 21% nel corso della durata del nuovo contratto, che di solito è di quattro anni.

L'azienda ha inoltre dichiarato di aver offerto la possibilità di adeguare i salari in base all'inflazione. In base alla sua proposta, i nuovi assunti raggiungerebbero il massimo salario - attualmente 32 dollari l'ora - in quattro anni anziché in otto. Secondo l'Uaw, la General Motors ha aumentato la sua offerta giovedì, portando l'aumento salariale proposto dal 18 al 20%.

Ma i lavoratori a ore sostengono che i giganti dell'auto devono produrre pacchetti significativamente migliori per compensare quelli che definiscono magri salari e tagli ai benefit dopo la crisi finanziaria del 2008, quando sia GM che Chrysler hanno subito riorganizzazioni fallimentari.