Investimenti pubblici, Bocconi forma i nuovi manager

AGI - Energia, trasporti, connettività digitali e infrastrutture sociali: sono i settori che più di altri stanno determinando un ripensamento profondo della Pubblica Amministrazione, perché sono i medesimi settori nei quali per i prossimi anni saranno investite risorse ingenti e sono considerati strategici per la crescita del Paese.

Ma la complessità degli investimenti e la necessità di dettagliare i bisogni pubblici richiedono un ripensamento profondo delle competenze della Pubblica Amministrazione. Per rafforzare capacità e competenze nella gestione di progetti di investimento SDA Bocconi in collaborazione con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ha organizzato un corso di perfezionamento in management degli investimenti pubblici. Il programma di formazione mira a sostenere il potenziamento amministrativo della PA, in particolare nell’ambito del PNRR e dei fondi per la Coesione, oltre a creare una rete di manager pubblici capace di assicurare efficienza, efficacia e innovazione all’azione amministrativa.

Il corso, che comincerà il 26 ottobre per concludersi il 31 gennaio 2024, è articolato in 16 giornate (11 in aula presso SDA Bocconi a Milano e Roma e 5 a distanza), e prevede anche l’elaborazione di un progetto finale, che sarà presentato nel corso dell’appuntamento conclusivo del programma. Inoltre, i partecipanti avranno accesso a un servizio di tutoraggio individuale condotto da esperti CDP e docenti SDA Bocconi.

L’iniziativa è rivolta a 50 iscritti, selezionati attraverso un processo di valutazione curato dalla SDA Bocconi, con l'obiettivo di una distribuzione paritaria tra donne e uomini. La partecipazione al percorso di formazione è gratuita grazie al sostegno di CDP nell'ambito del Programma InvestEU, sulla base dell’intesa sottoscritta a luglio tra DIPE e CDP.

Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 10 ottobre 2023 e possono essere presentate direttamente sul sito SDA Bocconi: www.sdabocconi.it/investimentipubblici.