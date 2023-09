Landini minaccia lo sciopero generale sulla manovra

AGI - Si profila lo sciopero generale della Cgil se il governo non dovesse ascoltare le richieste dei sindacati nella stesura della manovra. "Al governo abbiamo avanzato richieste precise - chiarisce il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, da Bologna -: sulla riforma fiscale che non sta facendo, sulla riforma delle pensioni, sul superamento della precarietà, per aumentare davvero i salari".

"Se nei prossimi giorni - avverte - i documenti di programmazione economica e la legge di bilancio che il governo deve presentare entro metà ottobre non daranno risposte a queste nostre richieste, noi non escludiamo nulla. Se il governo continua su questa linea è chiaro che non escludiamo il ricorso allo sciopero generale".

"Il 7 ottobre - spiega - la Cgil andrà in piazza con altre organizzazioni". Se nel mentre dal Governo non arrivassero segnali positivi - anticipa - "proporremo anche alle altre organizzazioni di utilizzare questo strumento, insieme ad altri che vanno messi in campo per cambiare politiche economiche che stanno portando il nostro Paese a sbattere" conclude.

La Cgil ha iniziato una campagna di mobilitazione in vista della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma che avrà il titolo 'La via Maestra' e sta facendo un percorso di confronto con Cisl e Uil "perché dobbiamo costruire il più possibile insieme nell'ambito dei contratti e nelle rivendicazioni nei confronti del governo".