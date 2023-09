Il Marocco è una delle mete turistiche più amate dagli italiani, +141% in 6 mesi

AGI - Il Marocco è una meta turistica per eccellenza che richiama di anno in anno sempre più visitatori, a partire dagli italiani. E si teme in queste ore per l'aggravarsi del bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Paese. Secondo i dati più aggiornati dell'Osservatorio del Turismo marocchino, a giugno il volume degli arrivi turistici ha raggiunto circa 1,4 milioni, con un aumento del 20% rispetto a giugno 2022.

I viaggiatori italiani arrivati nel mese di giugno sono stati 27.541 in aumento del 4,3% rispetto ai 26.393 dello stesso mese del 2022. Nella prima parte dell'anno i visitatori italiani nel Paese sono risultati 173.290, 101mila in più dello stesso periodo dello scorso anno (+141%).

Il volume degli arrivi turistici nei primi sei mesi del 2023 ha raggiunto circa 6,5 milioni, in aumento del 92% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Osservatorio del Turismo ha contato oltre 3 milioni di presenze in più. Rispetto al primo semestre 2022, tutti i principali mercati di origine hanno registrato buoni risultati.

Tra questi Francia (+75% con 415mila turisti in più), Spagna (+180% con 407mila), Regno Unito (+100% con 167mila), Italia (+141% con 101mila) e Stati Uniti (+111% con 94mila turisti in più). I tre principali aeroporti del Marocco, ovvero Marrakech Menara, Mohammed V e Agadir Al Massira, hanno ricevuto un totale di 3,2 milioni di turisti, ovvero il 49% degli arrivi totali.

Nel solo mese di giugno i maggiori flussi sono stati quelli dalla Spagna (+13% rispetto al 2022, +14mila turisti in piu'), la Francia (+10%, +13mila), il Regno Unito (+27%, +11mila), gli Stati Uniti (+20%, +6.364) e il Portogallo (+35%, +4.037). I principali mercati che hanno registrato risultati negativi sono stati il Belgio (-12% rispetto al 2022, pari a -2.000 mila turisti) e Israele (-22%, pari a -1.500 turisti).

Gli scali di Marrakech Mènara, Mohammed V, Agadir Al Massira e Tangeri Ibn Battouta hanno accolto un totale di 656mila turisti, pari al 48% degli arrivi totali. Questi quattro aeroporti hanno registrato risultati positivi rispetto al giugno 2022: (+18% per Marrakech Me'nara, +9% per Mohammed V, stagnazione per Agadir Al Massira e +15% per Tangeri Ibn Battouta).

Secondo i dati riportati dai professionisti della ricettività turistica, il volume dei pernottamenti ha registrato un aumento del 23% rispetto a giugno 2022 (+34% per quelli non residenti e +6% per i residenti). Durante questo mese, tutte le principali destinazioni hanno registrato performance positive rispetto all'anno precedente, in particolare: Marrakech (+33%), Agadir (+13%), Casablanca (+17%), Tangeri (+5%) e Rabat (+14%). I ricavi da viaggi sono aumentati del 2% rispetto a giugno 2022.

Le entrate in valuta estera generate dall'attività turistica dei non residenti in Marocco si sono attestate a 7,2 miliardi di dirham, rispetto ai 7,09 miliardi del 2022, in aumento del 2%. Nella prima meta' dell'anno i ricavi in valuta estera generati dall'attività turistica dei non residenti ammontavano a 47,9 miliardi di dirham, rispetto ai 28,3 miliardi del 2022 (+69%).