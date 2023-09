Giorgetti: "A pensare al superbonus mi viene mal di pancia"

AGI - "A pensare al superbonus mi viene mal di pancia, ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al forum Ambrosetti di Cernobbio.

Quanto al Pil, "il governo pensa di mantenere le previsioni che ha fatto nel Def" di una crescita "al 1% ma è inevitabile che le variabili esterne siano mutate", ha aggiunto Giorgetti. Mentre la prossima "legge di bilancio sarà prudente" e "terrà conto delle regole fondamentali della finanza pubblica".

Spese green fuori da riduzione debito

Il ministro dell'Economia ha poi fato un appunto: "L'Italia condivide una politica di riduzione del debito pubblico. Pero' non posso ignorare che la stessa Commissione europea ci chiede una politica di un certo tipo sulla transizione energetica e quindi chiediamo che siano considerate in modo diverso le spese per stipendi pubblici e pensioni rispetto a spese di questo tipo".

Anche l'aiuto umanitario "all'Ucraina deve essere sottratto al patto di stabilità e crescita. Noi li aiutiamo e continuiamo ad aiutarli, ma se dobbiamo tagliare le pensioni agli italiani diventa un po' piu' complicato", ha concluso.