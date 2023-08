Il nuovo fatturato record di Nvidia

AGI - Il colosso dei chip per l'Intelligenza Artificiale, Nvidia, ha archiviato il II trimestre conclusosi il 30 luglio con un fatturato a 13,51 miliardi di dollari, in crescita del 101% rispetto a un anno fa e dell'88% rispetto al trimestre precedente. Il boom registrato dalla società di Santa Clara si deve principalmente al crescente impiego di alcuni dei suoi chip nella produzione di applicazioni basate sull'Intelligenza artificiale.

Gli utili per azione diluiti sono stati di 2,48 dollari per il trimestre, in crescita dell'854% rispetto a un anno fa e del 202% sui tre mesi precedenti. L'utile netto non-Gaap per azione diluita è stato pari a 2,70 dollari e segna un +429% rispetto a un anno fa e un +148% rispetto al trimestre precedente.

"È iniziata una nuova era informatica. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dall'elaborazione generica all''accelerated computing' e all'intelligenza artificiale generativa". Lo dichiara Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia nella nota dei conti del II trimestre.

Durante il trimestre, "i principali fornitori di servizi cloud hanno annunciato enormi infrastrutture AI Nvidia H100 - ha spiegato Huang - i principali fornitori di software e sistemi IT aziendali hanno annunciato partnership per portare Nvidia AI in ogni settore. La competizione e' in corso per adottare l'AI generativa"