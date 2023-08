E se la corsa della Cina fosse già finita? I dubbi del Wall Street Journal

AGI - E se la crescita esponenziale della Cina fosse arrivata al capolinea. A insinuare il sospetto è un'analisi del Wall Street Journal che prende in esame il modello economici del gigante asiatico che, dice, "si è rotto".

"Per decenni, la Cina ha alimentato la propria economia investendo in fabbriche, grattacieli e strade. Questo modello ha dato il via a uno straordinario periodo di crescita che l'ha fatta uscire dalla povertà e l'ha trasformata in un gigante globale le cui esportazioni hanno fatto il giro del mondo" si legge sul Wall Street Journal "Quello che ha funzionato quando la Cina stava giocando a recuperare terreno ha meno senso ora che il Paese sta annegando nel debito e sta esaurendo le cose da costruire. Gli economisti ritengono che la Cina stia entrando in un'era di crescita molto più lenta. Più che di un periodo di debolezza economica, potrebbe trattarsi del tramonto di una lunga era", prosegue il Wsj.

"Alcuni economisti - conclude - temono che il prolungato rallentamento possa trasformarsi in una stagnazione simile a quella sperimentata dal Giappone dagli anni 1990, quando lo scoppio della bolla immobiliare ha portato ad anni di deflazione e crescita limitata".