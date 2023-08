Tassi e inflazione picchiano duro. In sofferenza l'industria tedesca

AGI - La produzione industriale tedesca è scesa ulteriormente a giugno dell'1,5% rispetto al mese precedente: lo ha reso noto l'ufficio federale di statistica. Gli analisti si aspettavano un calo più contenuto (-0,5%).

La produzione industriale tedesca è crollata a causa degli alti prezzi dell'energia e dei tassi di interesse. La produzione è scesa per il secondo mese consecutivo, ma il calo dell'1,5% rispetto a un mese fa è stato più ampio rispetto allo 0,1% di maggio. Il settore automobilistico, peso massimo dell'industria tedesca, ha registrato un calo significativo del 3,5%.

"Le prospettive per l'economia industriale restano fosche nonostante l'aumento della domanda, perché queste sono fortemente influenzate dalle fluttuazioni dei grandi ordini", ha dichiarato il Ministero dell'Economia. "Viste le modeste aspettative delle aziende in materia di attività e di esportazioni, al momento non si intravedono segnali di una ripresa apprezzabile", ha aggiunto. Carsten Brzeski, analista di Ing, ha dichiarato che gli ultimi dati negativi sono "un'altra illustrazione della stagnazione in atto nel Paese" e ha avvertito che potrebbero essere forieri di ulteriori cattive notizie.

"Con i numeri di oggi, è aumentato il rischio che la stima flash di una crescita stagnante del Pil nel secondo trimestre possa essere rivista al ribasso", ha affermato.