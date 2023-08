Emergenza taxi, si va verso un aumento del 20% delle licenze

AGI - Un aumento fino al 20% delle licenze taxi attualmente in circolazione, tramite nuovi bandi allestiti dai Comuni, accompagnato da fondi per l'incentivo alla conversione ecologica del parco delle auto bianche e degli Ncc. Il decreto in lavorazione da parte del Mimit e del Mit sul riordino del settore del trasporto pubblico non di linea, atteso lunedì in Consiglio dei ministri, a quanto filtra dovrebbe attestarsi su questa previsione di ampliamento del servizio taxi.

Da settimane, con la ripresa a pieno regime del turismo dopo tre estati caratterizzate da flussi minori per la pandemia di Covid, è tornata a palesarsi la difficoltà del servizio Taxi nelle città d'arte cosi' come nelle metropoli italiane. Nei tavoli di discussione aperti tra il governo e i tassisti uno dei nodi che è stato affrontato è quello del numero delle licenze in circolazione.

Secondo i dati Istat nel 2021 erano in circolazione 22.723 Taxi nei comuni capoluogo di provincia, con una variazione di appena 30 vetture in più rispetto alla rilevazione analoga del 2016. I dati dell'Autorità di Regolamentazione dei trasporti censiscono attorno alle 7.900 licenze attive a Roma, 4.855 a Milano, quasi 2.400 a Napoli, 1.500 a Torino, poco più di 700 ciascuna a Firenze e Bologna, circa 320 a Palermo.

L'offerta del servizio, numeri alla mano, appare dunque inferiore alla richiesta. Nei primi tre mesi del 2023 infatti la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 30% rispetto all'anno precedente e ha superato dell'8% i livelli pre-pandemici. Inoltre, tra la fine 2023 e i prossimi anni, sono attesi flussi turistici straordinari collegati ad alcuni grandi eventi in programmazione.

Appuntamenti che richiederebbero un rafforzamento del servizio offerto dalle auto bianche, soprattutto a Roma e Milano. Dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 a Roma si svolgerà la Ryder cup con 50.000 spettatori previsti al giorno. Per il Giubileo 2025 sempre nella Capitale sono stimati 32 milioni di pellegrini. L'anno successivo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono attesi 1,7 milioni di visitatori. Qualora Roma si aggiudicasse Expo 2030 arriverebbero in città 30 milioni di visitatori. Circa 50 milioni di pellegrini vengono ipotizzati per il Giubileo 2033.