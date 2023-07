AGI - Stellantis rafforza la sua performance in Europa con forti risultati in tutti i segmenti nel primo semestre del 2023. In particolare, informa una nota, nel mercato totale, Stellantis è leader in Francia, Italia e Portogallo, sia per il mese di giugno che per l'anno in corso, mentre nel mercato 100% elettrico, Stellantis è al primo posto su base annua in Francia, Italia e Spagna, con Peugeot e-208 e Fiat 500e al vertice dei rispettivi segmenti nell'UE30.

Inoltre nel mercato europeo su 30 paesi Stellantis è leader nei veicoli commerciali in Belgio/Lussemburgo, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi. In dettaglio il gruppo registra 1,44 milioni di immatricolazioni in Europa 30, in crescita del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo una quota di mercato complessiva del 19,1%. Nei veicoli commerciali viene confermata la leadership di vendita in Europa con quasi 292.900 unita' vendute, in crescita del 5,3% rispetto al primo semestre 2022 e con una quota di mercato stabile di oltre il 30%.

Stellantis sta inoltre accelerando il passo verso la mobilità a zero emissioni, salendo sul podio in diversi Paesi. L'azienda ha attualmente 24 BEV sul mercato e quasi raddoppierà entro la fine del 2024. Complessivamente, nel mercato dei BEV, Stellantis domina il segmento A (39% di quota), i segmenti B e B-SUV (rispettivamente 62% e 53% di quota) e il segmento CV (46% di quota).

"Grazie ai suoi marchi, Stellantis è una vera e propria macchina da marketing", ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis per l'Europa allargata. "I nostri marchi hanno una forte impronta, ognuno con la propria personalità per adattarsi a diverse aree del mercato, garantendo performance crescenti e favorendo il futuro dell'intera azienda. La nostra solida performance commerciale, abbinata a risultati finanziari a due cifre per il primo semestre del 2023, dimostra che siamo sulla buona strada per una mobilità a zero emissioni, rispettosa dell'ambiente e accessibile a tutti. Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti e i nostri partner per la loro dedizione e il loro impegno nel raggiungimento di questi risultati, mentre stiamo compiendo ulteriori passi avanti nell'attuazione del nostro piano strategico Dare Forward 2030".