AGI - Alphabet, società madre di Google, batte le previsioni con un utile nel secondo trimestre di 18,4 miliardi di dollari. L'utile è cresciuto ed ha superato le previsioni del mercato grazie alla ripresa delle entrate pubblicitarie digitali e alla crescita dell'attivita' cloud. Il gigante di Internet ha registrato un fatturato di 74,6 miliardi di dollari nel trimestre appena concluso.

Il business del cloud ha registrato un profitto per il secondo trimestre consecutivo, con un utile operativo vicino ai 400 milioni di dollari.

"C'è uno slancio entusiasmante in tutti i nostri prodotti e nell'azienda, che ha guidato i forti risultati di questo trimestre", ha dichiarato l'amministratore delegato Sundar Pichai in un comunicato stampa.

Le azioni di Alphabet hanno guadagnato più del 6% negli scambi elettronici dopo la chiusura delle contrattazioni alla Borsa di New York.

Oltre le attese anche Microsoft

Microsoft ha chiuso il trimestre con risultati migliori del previsto, ma con un leggero rallentamento delle vendite di cloud.

Il fatturato è salito a 56,2 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi a giugno, rispetto alle stime degli analisti di 55,5 miliardi di dollari.

L'utile netto è stato di 2,69 dollari per azione, rispetto alle stime di 2,55 dollari per azione.

L'utile netto del quarto trimestre contabile è stato di 20,08 miliardi di dollari, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente.

Utili netti e vendite sono risultati superiori alle aspettative ma la società ha registrato un leggero rallentamento della crescita nel suo attuale business di punta, il cloud computing.