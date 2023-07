Addio 'uccellino', il nuovo logo di Twitter sarà una X

AGI - L'aveva annunciato diverse volte negli ultimi giorni. L'ultimo tweet in ordine di tempo solo poche ore fa: "Se stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani sarà live in tutto il mondo" (post visto da oltre 15 milioni di persone). Così dopo 17 anni dalla sua fondazione Twitter si prepara ad abbandonare l'iconico 'uccellino' per abbracciare un nuovo logo, una X.

Una lettera che all'istrionico imprenditore Elon Musk pare proprio piacere molto. Si va dalla Model X, uno dei modelli di punta di Tesla, a Space X (la società da lui fondata che si occupa di esplorazione spaziale) ai suoi stessi figli, l'ultimo nato si chiama "X Æ A-12", senza dimenticare la X.AI, startup dedicata all'intelligenza artificiale.

Ma probabilmente si tratta di un cambio di logo che non è solo una strategia di marketing. Pochi mesi fa aveva cambiato la ragione sociale di Twitter in X Corp dopo svariati annunci per cui, secondo i piani di Musk, Twitter dovrà smettere di essere un 'semplice' social network per diventare una sorta di "everything app", come accaduto per WeChat in Cina, divenuta negli anni una app di messaggistica ma usata anche per i pagamenti, come social network e altro ancora.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Una novità che conferma che il social network, acquisito dall'imprenditore di origini Sudafricane lo scorso anno per 44 miliardi di dollari, è considerato quasi una sorta di banco di prova quotidiano. Solo pochi mesi fa infatti era comparsa la "spunta blu" per gli account a pagamento mentre lo scorso aprile per pochi giorni l'icona era stata sostituita dal cane Shiba Inu simbolo della criptomoneta Dogecoin (altra ossessione di Musk).