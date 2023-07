Il prezzo del pellet si è quasi dimezzato

AGI - Dopo un anno di turbolenza tornano i segnali positivi sul fronte dei prezzi al consumo del pellet: dalle rilevazioni di aprile 2023 svolte da Aiel (Associazione italiana energie agroforestali) emerge che il prezzo del pellet è tornato su livelli simili alla primavera 2022, assestandosi sui 6,19 euro al sacco (-41%).

Sembra dunque superata la fiammata estiva che aveva dato il via alla corsa dei prezzi facendo toccare i 10,5 euro nel settembre 2022 e i 9,2 nel gennaio 2023. Una situazione che va normalizzandosi, quindi, con benefici per l'intera filiera del riscaldamento a biomassa in vista dell'apertura della nuova stagione termica.

Un settore che quindi guarda al futuro con fiducia, nel pieno della spinta verso l'innovazione tecnologica e l'efficienza energetica.