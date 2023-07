La chiusura dei sindacati: "Nessun margine per la revoca dello sciopero di domani"

AGI - "Mi pare che i margini non ci siano" per la revoca delle sciopero di domani del trasporto ferroviario indetto dai sindacati. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro al Mit con il ministro Matteo Salvini spiegando che "in ogni caso vengono assicurati e garantiti i treni a lunga percorrenza, così come anche i treni regionali sono garantiti su alcune fasce orarie: dalle sei alle nove e dalle 18 alle 21".

Sugli scioperi del trasporto ferroviario e dell'Handling aeroportuale programmati per domani "il ministro ha cercato di ribaltare le responsabilità del disagio che ricadrà sui cittadini. Dovrebbe porre il problema non a noi, ma alle aziende che non rinnovano i contratti nazionali e costringono i lavoratori ad operare in condizioni di difficoltà". Cosi' il segretario confederale della Cgil, Pino Gesmundo, al termine dell'incontro di questa mattina al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.