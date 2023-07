Per 7 stranieri su 10 I'Italia è meta ideale per le vacanze

AGI - Per 7 vacanzieri stranieri su 10 l'Italia la meta ideale dove trascorrere le vacanze: il patrimonio culturale, naturale, storico e artistico italiano permette al nostro Paese di essere la meta ideale per le vacanze. A conquistare i turisti sono cucina, mare, bellezze naturali e culturali del nostro territorio. È quanto emerge da un'indagine condotta da Polara, azienda siciliana di soft & well drink, che quest'anno celebra i 70 anni ed è presente in circa 50 paesi del Mondo.

Lo studio è stato realizzato tramite metodologia SWOA, ovvero attraverso il monitoraggio e l'analisi di circa 10000 tra post, commenti e recensioni pubblicati sui social e su internet da turisti esteri in visita in Italia. "Siamo il Paese della grande bellezza e del buon vivere - afferma Carmelo Polara, ad di Bibite Polara - e questo ci viene riconosciuto da chi arriva in Italia, ma anche da chi vive l'Italia attraverso i prodotti italiani esportati all'estero. Siamo l'eccellenza e molte volte facciamo fatica a capirlo. Dobbiamo avere maggior rispetto della nostra origine, dei nostri territori, della nostra cultura e della miriade di prodotti di qualità che le aziende italiane sanno realizzare ed esportare. Essere italiani è motivo di orgoglio ovunque si vada nel Mondo".

Nel dettaglio

Secondo lo studio quando ci osservano i vacanzieri internazionali sono colpiti:

dal modo di vivere degli Italiani (68%), dal nostro modo di vestire (64%),

dalla nostra ospitalità (62%),

dal nostro modo di vivere la tavola (58%),

da come stiamo insieme (54%),

dal nostro continuo contatto fisico (52%),

dalla bellezza esteriore degli italiani (49%), dal nostro modo di guardare (44%),

da come corteggiamo (42%).

Da segnalare, per tornare alla frase indossata sa Madonna, che per i turisti stranieri gli italiani sono considerati dei grandi amatori (40%). Per quanto riguarda gli aspetti caratteriali, degli italiani colpisce:

la vitalità (69%),

la simpatia (65%)

a facile risata (63%),

il gesticolare (61%),

il romanticismo (59%),

la facilità di entrare in relazione (55%),

la sfrontatezza (52%),

la passione (51%),

la genuinità (48%),

la veracità (45%).

Non mancano le critiche

Gli italiani parlano sempre a voce alta (48%),

non rispettano le file (44%),

non hanno cura della cosa pubblica (41%),

vogliono venderti qualsiasi cosa (38%),

non rispettano l'ambiente (36%),

sono invadenti (32%).

Le cose che i turisti d'oltralpe e d'oltremare apprezzano dell'Italia

Il cibo e le bevande (67%),

Il patrimonio naturale (64%),

i beni culturali (59%),

il patrimonio artistico (57%),

il clima (55%),

i centri storici delle città (53%),

gli aperitivi e la vita notturna (52%),

i mercati tipici (49%), le feste sacre e patronali (39%).

Da segnalare l'apprezzamento per le chiese (56%) I luoghi maggiormente apprezzati dai turisti stranieri estivi sono le località marine (67%) e le isole (65%). Al terzo posto troviamo le città storiche e d'arte (61%). I grandi Laghi (58%), naturalmente quelli del nord Italia, dove l'effetto George Clooney e il Lago di Como, si fa ancora sentire. La campagna italiana (55%) e i borghi turistici (48%) manifestano consensi soprattutto dai turisti del Centro e Nord Europa e UK. In estate spazio anche per la Montagna (43%).