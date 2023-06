Costo del denaro alle stelle: nuovi rialzi dei tassi a luglio

AGI - "L'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso luglio, pari a 400 punti base, non si è ancora esplicato appieno. Ma il nostro lavoro non è ancora finito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio". Lo afferma il presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento in occasione dell'Ecb Forum on Central Banking 2023 sul tema "Stabilizzazione macroeconomica in un contesto di inflazione volatile", a Sintra, in Portogallo.

"Progressi significativi, ma non abbassare la guardia"

"Abbiamo compiuto progressi significativi. Ma dinanzi alla persistenza del processo inflazionistico non possiamo abbassare la guardia e non possiamo ancora dichiarare vittoria". Lo afferma il presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento in occasione dell'Ecb Forum on Central Banking 2023 sul tema "Stabilizzazione macroeconomica in un contesto di inflazione volatile", a Sintra, in Portogallo. "Come ha scritto Helen Keller: "I nostri peggiori nemici non sono le circostanze belligeranti, ma gli animi titubanti", ha aggiunto Lagarde.