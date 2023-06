Verso il divieto di vendita della cannabis light ai minorenni

AGI - Nuove regole più stringenti in vista per la vendita della cannabis light. È in arrivo una tassazione delle parti della canapa coltivata commerciali assimilata a quella ai prodotti da fumo. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale, in discussione in Commissione Finanze alla Camera.

Il testo introduce anche il divieto di vendita ai minori di 18 anni cosi' come di cessione esclusivamente per tramite. L'emendamento dispone anche l'introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle Dogane in vista della commercializzazione.