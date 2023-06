Musk: "L'Italia faccia più figli o scomparirà" 

AGI - "Sono una persona molto a favore dell'essere umano, della consapevolezza per questo mi preoccupo del tasso di natalità troppo basso: si tratta di un grande problema. Voi dovete fare figli". Lo ha detto Elon Musk a "Quarta Repubblica" su Rete4. Intervistato da Nicola Porro, l'ad di Tesla e proprietario di Twitter, ha sottolineato che la denatalità "è un problema enorme, globale"; "la tendenza è che gli esseri umani scompariranno, se si estrapolano le tendenze attuali l'andamento è in quella direzione. Se non invertiamo la rotta l'Italia scomparirà. L'anno scorso credo siano morte il doppio delle persone rispetto ai nuovi nati".

"Non penso - ha aggiunto rispondendo ad una domanda - che l'immigrazione possa risolvere i problemi del mondo, solo perché qualcuno fa figli; francamente penso si tratti più di una questione morale, è giusto chiedere ai figli di qualcun altro di prendersi cura di te quando sarai vecchio? Questo non è giusto". "Tutti noi - ha sottolineato - abbiamo un po' di consapevolezza, insieme abbiamo anche una consapevolezza collettiva, nel momento in cui la popolazione diminuisce si riduce anche questa consapevolezza collettiva e riduciamo la nostra capacità di capire la natura dell'universo".

"L'Italia è fantastica" anche per gli affari, ha infine concluso, "Sono molto pro Italia, sono venuto molte volte, ho festeggiato il 40esimo compleanno a Venezia, sono un grande fan e per questo dico che gli italiani devono fare più figli".