Le auto più ecologiche del momento secondo il Green NCAP test

AGI - Diffusi i risultati della terza serie di test del programma Green NCAP sulle auto più ecocompatibili. La Volkswagen ID.5 Pro Performance, che offre 150 kilowatt (kW) ed è dotata di una batteria elettrica da 77 kilowattora (kWh), raggiunge il massimo punteggio di 5 stelle. I valori di consumo registrati sono tra i più bassi finora misurati da Green NCAP.

La grande batteria consente al veicolo di percorrere circa 500 chilometri (km) secondo i dati ufficiali. La VW ID.5 rivela i progressi compiuti dalla più recente tecnologia dei veicoli elettrici e raggiunge facilmente un punteggio medio del 96 per cento.

La BMW 220d con motore diesel è una Coupé sportiva che conquista 3 stelle e colpisce per le prestazioni nel Clean Air Index, in particolare per l'efficiente controllo delle emissioni di particelle. Nonostante potenza e peso elevati ha bisogno di circa 5 litri per 100 km nei test Cold e Warm Lab, 4,8 l/100 km nella guida su strada standard e 6,3 l/100 km nel test Highway. Il punteggio medio è pari al 55 per cento.

La Dacia Sandero Stepway raggiunge 2 stelle e mezzo. Si tratta di un modello che si rivolge a un vasto pubblico grazie all'assetto da SUV e motore benzina da 67 kW. L'auto è dotata di un sistema di post-trattamento dei gas di scarico all'avanguardia e ottiene un punteggio superiore alla media di 6,1/10 nel Clean Air Index. Il consumo di benzina è di circa 5,7 l/100 km nella guida su strada standard e di 7,8 l/100 km nell'impegnativo test Highway. Il punteggio medio e' pari al 47 per cento.

La Mercedes-Benz Classe C180, berlina mild-hybrid di classe alta con motore turbo benzina da 1,5 litri, conquista 2 stelle e mezzo. Il sistema mild-hybrid a 48 Volt non aiuta a produrre livelli di consumo o emissioni di CO2 inferiori. Si stimano valori di consumo compresi tra 6 e 8 l/100 km a seconda della situazione di guida. Punteggio medio del 46 per cento.

Il Ford Tourneo Connect, equipaggiato con un motore a benzina turbo da 1,5 litri fornito da Volkswagen, raggiunge 2 stelle. La forma della carrozzeria influenza fortemente il consumo di carburante e le conseguenti emissioni di CO2, portando a bassi risultati negli indici di efficienza energetica e di gas serra. Ottiene un punteggio medio del 32 per cento.

"La disponibilità di veicoli elettrici è in costante aumento - ha dichiarato Aleksandar Damyanov, direttore tecnico Green NCAP - ma i propulsori con motore a combustione continueranno a rimanere a disposizione dei consumatori e sulle nostre strade ancora per diversi anni.Green NCAP apprezza lo sforzo compiuto dai produttori per garantire che questi veicoli riducano il loro impatto sull'ambiente e forniscano meno emissioni dannose".