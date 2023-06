Gli italiani hanno investito in media 27mila euro nei Btp dei record

AGI - Sono centinaia di migliaia gli italiani che hanno scelto di investire i priori risparmi nel Btp Valore, il titolo di stato che ha battuto il record di importo complessivo sottoscritto. Secondo il ministero dell'Economia la nuova famiglia di Btp dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail ha raccolto in totale 18.191,090 milioni di euro e l'importo medio investito dagli italiani ha sfiorato i 30 mila euro, per l'esattezza 27.786 euro. "Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto - scrive il Mef - ma anche per numero di contratti registrati: 654.675".

La quasi totalità degli ordini ricevuti per il Btp Valore (circa il 99%) proviene dall'Italia. Circa il 66 per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si raggiunge circa il 92 per cento del totale.

La partecipazione dei risparmiatori è stata significativamente prevalente rispetto a quella del private banking (con una quota rispettivamente di 76 per cento e 24 per cento). All'interno della quota sottoscritta da investitori retail si stima che circa il 64 per cento abbia inoltrato l'ordine attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali (sia recandosi fisicamente in filiale sia a distanza), mentre circa il 36 per cento attraverso l'home banking.