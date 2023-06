Quindici milioni di italiani in vacanza per il ponte del 2 giugno

AGI - Saranno 14,9 milioni gli italiani che approfitteranno della Festa della Repubblica per aggiudicarsi un weekend lungo, o anche qualche giorno in più, fuori casa in vacanza. Molti però gli indecisi fino all'ultimo momento a causa del meteo instabile.

Giro d'affari da 6 miliardi di euro

Con una budget medio di 400 euro pro-capite messo a disposizione tutto compreso, il giro d'affari generato sfiorerà 6 miliardi di euro: una cifra sostanzialmente in linea con il resto dei "ponti" trascorsi del 2023. Questi i dati dell'Osservatorio Turismo Confcommercio - Swg riferiti al ponte del 2 giugno.

Va però notato che la propensione a partire che gli italiani manifestano oggi è inferiore, di circa 4 punti percentuali, a quella dichiarata solo un mese fa per la stessa ricorrenza, anche per l'incertezza del meteo che potrebbe scoraggiare le partenze.

È sorprendente notare come, nonostante la lunghezza mediamente piuttosto ridotta del viaggio pianificato - il 67% del campione starà fuori casa 1 o 2 notti al massimo - 1 Italiano su 2 abbia scelto, come destinazione, una località fuori dalla sua regione di residenza e addirittura 1 su 10 una meta estera.

Il mare stravince, scelto dal 36% degli intervistati, ma anche città d'arte e borghi totalizzano, complessivamente, un ottimo 27%. In buona posizione anche la montagna, con il 14% delle preferenze.