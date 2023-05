Nvidia ha superato i mille miliardi di dollari di capitalizzazione

AGI - Il gigante dei chip Nvidia ha superato il traguardo dei mille miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, sostenuto dal boom dell'intelligenza artificiale.

All'inizio delle contrattazioni a Wall Street, il titolo dell'azienda di Santa Clara, California, era in rialzo del 4,19% a 405,80 dollari, dopo aver guadagnato più del 25% nella settimana precedente. Il produttore americano, inizialmente specializzato in schede grafiche per videogiochi, è entrato così nella ristrettissima cerchia di cinque gruppi con valutazioni superiori al trilione di dollari.