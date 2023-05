Per il futuro la Bolivia punta al litio

AGI - "È una lotta contro il tempo". È così che Guido Quezada descrive la corsa della Bolivia per estrarre il litio dalle sue vaste saline, che ospitano le più grandi riserve al mondo del metallo leggero usato per produrre batterie per veicoli elettrici (EV).

Come molti altri osservatori, riporta The Wall Street Journal, l'analista è consapevole dell'immenso potenziale del Paese per quanto riguarda l'estrazione del nuovo "oro bianco". Pur possedendo le maggiori riserve, pari a 21 milioni di tonnellate metriche (MT), secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, la Bolivia non è tra i primi 10 produttori mondiali del metallo. Il vicino Cile, con 11 milioni di tonnellate di riserve, è secondo dopo l'Australia.

Secondo Li-Bridge, la domanda globale di litio è in aumento e si prevede che si quintuplicherà entro il 2030. Sebbene possa portare enormi guadagni economici, le enormi sfide economiche, politiche e tecniche hanno frenato i sogni della Bolivia in materia di estrazione del litio.

Un nuovo accordo da 1 miliardo di dollari con tre aziende cinesi potrebbe però risolvere alcuni dei problemi. L'accordo offre alla nazione sudamericana impoverita la possibilità di sviluppare il litio e di produrre un giorno batterie per veicoli elettrici per aziende del calibro di Tesla o Ford, incrementando in modo significativo le esportazioni.

L'accordo tra il governo del presidente Luis Arce, il gigante cinese delle batterie CATL, il suo braccio di riciclaggio BRUNP e il rivale CMOC, mira a pompare 50.000 tonnellate in una prima fase e fino a 100.000 tonnellate entro il 2028 dalle vaste saline di Uyuni, nel dipartimento di Potosi. L'obiettivo è quello di esportare le batterie elettriche nel 2025.

Ma Andy Leyland, fondatore della società di consulenza sulle batterie per veicoli elettrici SC Insights, sostiene che la Bolivia deve affrontare una battaglia in salita per realizzare il suo sogno. Per cominciare, ha bisogno di molti più investimenti, dell'ordine di 5 miliardi di dollari, per imporsi in mercati globali sempre più competitivi. Un nuovo accordo tra il governo boliviano e le imprese cinesi mira a estrarre 100.000 tonnellate di litio dalle saline di Uyuni entro il 2028.

"Un miliardo di dollari non è sufficiente", osserva Leyland. "Questo dovrà essere il primo di molti investimenti, perché serviranno oltre 5 miliardi di dollari per portare la produzione a livelli seri".

La Bolivia rischia di uscire dal radar dei produttori e dei fabbricanti di batterie, a meno che il governo non si muova per concludere accordi di licenza e di condivisione dei profitti con i giganti minerari. Questo, tuttavia, sarà molto difficile da ottenere, poiché la legge boliviana prevede che le risorse di litio rimangano in mani locali.

"Dovrebbero cambiare la costituzione per permettere alle entità private di mettere mano sulle risorse, ma se lo facessero ci sarebbero immediatamente dei disordini civili", sottolinea Leyland ricordando che con un governo socialista al seguito, è improbabile che La Paz persegua questa riforma rivoluzionaria.

Se svilupperà con successo l'industria del litio, il Pil dell'impoverita Bolivia potrebbe aumentare in modo significativo. Attualmente è di circa 40 miliardi di dollari, una piccola frazione dei 1.600 miliardi del vicino Brasile. E secondo alcuni calcoli, il litio potrebbe farlo aumentare di 5 miliardi di dollari entro il 2027.

Molte sfide tecnologiche attendono la Bolivia: la società energetica statale YLB sta attualmente lavorando per sfornare 15.000 tonnellate di litio dal sito di Uyuni che utilizzerà una tecnologia in gran parte non testata, chiamata estrazione diretta del litio (DLE), per produrre carbonato di litio, che viene utilizzato per le batterie degli EV. Il DLE utilizza una serie di tecnologie che impiegano sorbenti, membrane o altri materiali per rimuovere chimicamente il litio dalle salamoie salate.

Ma occorrono altre competenze tecniche per implementare il DLE. Se riuscirà a svilupparlo con successo, la Bolivia potrà estrarre il litio molto più velocemente dei rivali in Cile e Argentina. Insieme alla Bolivia, queste nazioni costituiscono il cosiddetto Triangolo del Litio, che comprende il 75% delle riserve mondiali di litio, ma hanno realtà economiche e tempistiche di sviluppo molto diverse.

L'Argentina e il Cile, ad esempio, estraggono il litio con tecniche convenzionali che prevedono l'evaporazione e l'essiccazione della salamoia e che possono richiedere dai 12 ai 18 mesi, secondo gli analisti. Il Cile, tuttavia, è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano rispetto all'Argentina e alla Bolivia, vantando una produzione annuale di 26.000 tonnellate e posizionandosi al secondo posto a livello globale dopo l'Australia. Secondo i dati dell'USGS, il Cile possiede anche le seconde riserve, mentre l'Argentina è terza ma produce solo 6.200 tonnellate.

Per non rimanere indietro, l'Argentina si sta affrettando ad attirare gli investimenti minerari. Il governo ha recentemente convinto il gigante dell'industria Rio Tinto a investire 825 milioni di dollari nel progetto Rincon Lithium, nella regione di Salta Flats. Molti altri progetti sono in corso, mentre Buenos Aires cerca di stringere accordi di cooperazione con Cile e Bolivia per incrementare la produzione del triangolo.



Nonostante l'impennata della domanda a lungo termine, i prezzi del litio hanno subito un calo nel primo trimestre del 2023, con il mercato spot dell'idrossido di litio per batterie consegnato in Asia settentrionale (Cina, Giappone e Corea del Sud) che è sceso del 50%. I venti contrari dell'economia globale e il calo della domanda di veicoli elettrici in Cina sono stati in gran parte responsabili di questo arretramento. I prezzi hanno toccato il record di 85 dollari al chilogrammo all'inizio di dicembre 2022, ma ora sono crollati a 41,50 dollari al chilogrammo a causa dell'entrata in funzione di un massiccio bacino di nuove forniture.