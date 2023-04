Il made in Italy in volo con Ita

AGI - “La scia nel cielo è come il segno delle lame sul ghiaccio”. Carolina Kostner non trattiene l’emozione quando sale a bordo dell’airbus A320neo di Ita Airways, fermo ai box nell’aeroporto di Roma-Fiumicino in attesa di un nuovo decollo. Sulla fusoliera dell’aereo è tatuato il nome della pattinatrice artistica. “Ne sono onorata”.



Il blu della nazionale fuori, le poltrone che strizzano l’occhio al Pantheon dentro, le divise firmate da Brunello Cucinelli per il personale di volo. Il primo areo completamente progettato (interno ed esterno) dalla nuova compagnia di bandiera porta in volo un pezzo di made in Italy.

Il tricolore sventola in cielo mentre sono giorni cruciali per concludere il pre-accordo fra Lufthansa ed il Mef per l’ingresso nel capitale della compagnia nata dalle ceneri della vecchia Alitalia. “L’operazione nella sua struttura è definita, poi il fatto che qualcuno la vuole cambiare di una virgola fa parte di una negoziazione. Il percorso è avviato”, ha detto il presidente di Ita Antonino Turicchi.

L’airbus A320neo ha consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione.

I nuovi interni

Il 'padre' delle poltrone è il designer italiano Walter De Silva. “Quando mi hanno affidato il progetto la prima cosa che ho fatto è stata entrare al Pantheon. Sono rimasto colpito – racconta – dal colore travertino del riflesso della luce che entra dalla cupola e illumina il pavimento. E così ho creato questa tonalità anche per le poltrone”.

© Ita Airways

Gli interni dell'airbus A320neo



Le divise

Le nuove divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli sono da oggi a bordo di tutti i voli della Compagnia. Sono 1448 le divise che saranno indossate dagli assistenti di volo.

© Stefano Benfenati

Le nuove divise di Ita Airways firmate da Brunello Cucinelli



All’insegna della sostenibilità le divise indossate fino a ieri non verranno dismesse ma vivranno una seconda vita. Nell’ambito del programma di economia circolare made in Ita Airways, “l’arte indossa la sostenibilità” artisti indipendenti e provenienti dai principali istituti di moda e design nazionali, daranno luce a opere d’arte realizzate con le vecchie ‘uniformi’.

I conti della compagnia

Nell'attuale quadro economico "le prospettive per l’estate sono eccellenti". È ottimista l'amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini che nel lungo registro dei conti economici tiene a sottolinearne uno in particolare. La nuova compagnia fa cassa positiva e non brucia risorse, diversamente da Alitalia, sostiene.

Nel primo trimestre dell’anno "quello invernale quindi il più complicato da gestire, abbiamo chiuso con 402 milioni in cassa. La cassa finale al 2022 era di 424 milioni, però in questo trimestre abbiamo avuto spese eccezionali pari a 30 milioni per le consegne degli aerei. Quindi la gestione operativa ha generato 8 milioni in più, per una media di 80mila euro al giorno".

Il tifo della Santanché

Tra le supporter più convinte della compagnia di bandiera c’è il ministro del Turismo Daniela Santanchè che invita a rilanciare le eccellenze italiane con un balzo di orgoglio comune. “Vorrei che oggi insieme - questo il messaggio della ministra - scoprissimo il senso di identità e di appartenenza. Per noi Ita è fondamentale, è la nostra compagnia di bandiera, un pezzo di Italia nei cieli che sa mettere le ali al nostro Made in Italy”.

Per Santanchè occorre “fare il tifo perché Ita torni a essere un grandissima compagnia di bandiera”.

© Ita Airways

La nuova hangar lounge



A coronare la giornata dedicata alle novità di Ita Airways, l’inaugurazione della nuova Hangar Lounge: 980 metri quadrati, con una capienza massima di 150 persone. Qui è stato presentato il nuovo menù Spring prodotto e firmato dallo chef pluri stellato Gian Piero Vivalda dell’Antica Corona Reale, a bordo dei voli intercontinentali.