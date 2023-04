Boom delle società benefit: sono 2.626 (+54% in un anno)

AGI - Dal 1 gennaio 2016, data dell’entrata in vigore della legge 208, le società che hanno modificato il loro statuto diventando “società benefit” sono 2.626, secondo i dati forniti dalla Dashboard di monitoraggio delle SB della Camera di Commercio di Taranto (aggiornati al 31 dicembre 2022), segnando un più 54,74% rispetto all’anno precedente.

Le benefit, come recita il testo di legge, sono società “che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Cosa sono le società benefit?

In buona sostanza oltre a perseguire il profitto le benefit tendono al raggiungimento di vere e proprie finalità di interesse comune per la collettività.

Proprio sulla base di questo principio anche società del mondo della comunicazione hanno modificato il loro assetto societario in tal senso. È il caso ad esempio di SEC Newgate, Barabino & Partners e Community, importanti player del settore, ma anche di The Skill, società di riferimento nelle litigation pr e nel crisis management, che ha assunto la nuova ragione sociale di Società Benefit inserendo per prima tra le finalità di ‘beneficio comune’ la tutela reputazionale.

The Skill ad esempio perseguirà - come si legge nel nuovo statuto – “oltre all'interesse dei suoi soci, anche altri interessi, segnatamente quelli dei dipendenti e delle comunità in cui essa opera, ponendo riguardo alla tutela dell’onorabilità di persone fisiche e persone giuridiche mediante fact-checking, contrasto alle fake news e difesa della reputazione”. A ciò si aggiungono scopi più classici quali la tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico e le tematiche sociali. Temi che incrociano gli incentivi all’evoluzione della più moderne società verso argomenti quali la CSR, le certificazioni, i criteri ESG e forme di prevenzione rispondenti ai modelli 231.