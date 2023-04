Ora c'è un cane al posto dell'uccellino blu di Twitter

AGI - Da alcune d'ore Twitter ha sostituito il tradizionale logo dell'uccellino con il 'Doge', un popolare meme che ritrae un cane Shiba Inu e che è diventato simbolo della criptovaluta 'Dogecoin'. Poco dopo il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha pubblicato una vignetta che mostra il 'Doge' al volante che, fermato da un poliziotto che ne sta verificando l'identità, spiega che "è una vecchia foto" all'agente che guarda perplesso il 'bluebird' sul documento.

Secondo i dati CoinDesk, il valore del Dogecoin è aumentato del 30% in pochi minuti dopo il cambiamento di icona, salendo da 8 a 11 cent. Musk è sempre stato un sostenitore del Dogecoin e ha affermato più volte che questa criptovaluta è più funzionale del Bitcoin per i pagamenti online. Lo scorso gennaio il Financial Times aveva scritto che il numero uno di Tesla intende offrire presto agli utenti di Twitter la possibilità di effettuare transazioni in criptovalute.

La novità non è sfuggita a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che sul suo canale Telegram ha scritto che il Doge "sembra un cane che ha mangiato l'uccellino", aggiungendo l'emoticon del gattino che ride.

Come è nato il meme

Il meme che raffigura Kabosu, una femmina di Shiba Inu con tanto di pedigree, ha fatto la sua comparsa su internet nel 2010 ed è presto diventato popolarissimo, raggiungendo il picco di diffusione nel 2013, quando diventa anche il logo della criptovaluta.

Di solito i meme del Doge, e le sue varianti, sono accompagnati da frasi in un inglese volutamente approssimativo che esprimono sarcasmo nei confronti dell'utente di turno. A riprova dell'enorme diffusione del meme, oltre alle apparizioni pubblicitarie, il suo utilizzo da parte di alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti (che, secondo i critici, avrebbe "ucciso" il meme, normalizzandolo) e il pesce d'aprile scelto nel 2017 dall'emittente statale cinese Cctv, che annunciò per scherzo la morte di Kabosu.