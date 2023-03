Stop ai motori termici dal 2035, oggi la decisione dell’Ue 

AGI - Oggi i ministri dell'Energia dell'Ue daranno il via libera definitivo allo stop alla vendita di auto nuove a motori termici dal 2035. Saranno esentati gli e-fuels, i combustibili sintetici, come da richiesta della Germania che è riuscita a costringere la Commissione europea a un compromesso, pena la bocciatura di tutto il pacchetto.

L'Italia invece non ha ottenuto l'interpretazione che avrebbe voluto dare anche all'accordo: nella deroga per i carburanti neutri decretata dal Considerando 11 del Regolamento devono poter rientrare anche i biocarburanti.

Intanto il ceo di Iveco, Gerrit Marx, ha dichiarati che i nuovi standard Euro 7 sui limiti alle emissioni per auto e furgoni a partire dal 2025 in Ue sono "semplicemente stupidi". Marx ha detto che la normativa così come attualmente proposta dall'Ue, richiede tagli alle emissioni di ossidi di azoto e di particolato che sono "tecnicamente irrealizzabili". E ha aggiunto: "Lo sforzo per raggiungere questo obiettivo è enorme. E non c'è alcun reale ritorno".