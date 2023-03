Settant'anni di merendine, le consumano 8 italiani su 10

AGI - Un prodotto iconico che ha conquistato generazioni diverse, capace in ogni era di anticipare le tendenze: le merendine italiane spengono 70 candeline. Era l'anno 1953, infatti, quando il Mottino, panettone in formato mignon si trasforma nel Buondì, imprimendo quella svolta culturale che segna l'affermazione a livello industriale di questo prodotto. Di lì a poco ci sarà l'ingresso sul mercato di merendine divenute celebri come la Brioss o la Crostatina e molte altre ancora, negli anni a venire, entreranno a far parte dell'immaginario collettivo del nostro Paese.

Un alimento simbolo del made in Italy alimentare che riscuote ancora oggi grande successo: secondo una recente ricerca Bva Doxa - Unione Italiana Food le merendine sono consumate da 8 italiani su 10 (83%) e più della metà dei nostri connazionali (55%) le mangia almeno 1-2 volte a settimana.

Un prodotto che ha saputo evolversi nel tempo, anche grazie al miglioramento nutrizionale, che negli ultimi 15 anni ha portato risultati importanti. Porzioni più piccole - appena 35 g in media - ma anche riduzione dei grassi saturi (-20%), degli zuccheri (-30%) e delle calorie (-21%).

La fotografia attuale delle merendine - un settore che vale 1,3 miliardi di euro - racconta di un mercato versatile e dinamico dove i grandi classici, presenti a scaffale da oltre 50 anni, convivono con prodotti dalla forte impronta innovativa: ogni anno vengono lanciate infatti in media 8-10 nuove merendine.

"Se siamo qui a celebrare i 70 anni delle merendine - afferma Luca Ragaglini, Vice Direttore di Unione italiana Food - significa che questo prodotto è stato capace nel tempo di conquistare l'apprezzamento di diverse generazioni di italiani. Da una parte grazie all'innovazione che rappresenta uno dei plus principali del settore e dall'altra in virtù dell'unicità di un prodotto che è esclusivo del mercato italiano: in nessun altro Paese europeo esistono prodotti definiti con questo nome. Dobbiamo, infatti, per forza, ricorrere ad un'intera frase per spiegare di cosa si tratta, ovvero 'piccoli prodotti dolci da forno monoporzione' e in questo sta la peculiarità del loro successo: una piccola merenda, equilibrata nutrizionalmente, buona e pratica".