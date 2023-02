Braccio di ferro sull'Apple Watch, AliveCor affila le unghie

AGI - È battaglia legale negli Stati Uniti tra Apple e AliveCor, azienda californiana specializzata nella produzione di dispositivi medici.

Secondo AliveCor, la tecnologia per effettuare un elettrocardiogramma (Ecg) dell'Apple Watch viola tre suoi brevetti. Lo scorso giugno un giudice dell'International trade commission (Itc) ha stabilito che l'Ecg dell'Apple Watch ha violato la tecnologia brevettata da AliveCor, e ha ordinato la sospensione della vendita degli smartwatch di Cupertino negli Stati Uniti. Il presidente Usa, Joe Biden, ha deciso di non opporsi e di dare ragione ad AliveCor.

Ma il divieto attualmente è comunque sospeso, perché a dicembre la Patent trial and Appeal board dell'Ufficio brevetti e dei marchi degli Stati Uniti ha dichiarato che non sono validi tutti e tre i brevetti di AliveCor. La startup californiana ha deciso di ricorrere in appello, mentre Apple, sta facendo appello contro la sentenza Itc. Una corte d'appello federale deciderà infine se Apple Watch dovrà affrontare un divieto di importazione. I

l procedimento, riferisce The Hill, dovrebbe trascinarsi fino alla metà del 2024, poiché la tempistica generale per i ricorsi Ptab è compresa tra 12 e 18 mesi, secondo AliveCor. Ciò significa che i modelli di Apple Watch non dovranno affrontare un divieto di importazione per un po' di tempo e Apple potrebbe esplorare diverse strade per evitare del tutto il divieto. AliveCor si è detta aperta a un accordo secondo cui Apple pagherebbe la startup per concedere in licenza la sua tecnologia di monitoraggio del cuore. Cio' impedirebbe un divieto di importazione di Apple Watch, ma AliveCor ha affermato che Apple non ha mostrato interesse.