Salta l'accordo sui salari di Ita, quattro ore di sciopero il 28 febbraio

AGI - Niente intesa tra sindacati e Ita: la compagnia non ha dato la disponibilità a sottoscrivere l'accordo su questioni salariali e contrattuali e al ministero si sta stilando il verbale di mancato accordo. E i sindacati pronti allo sciopero. In una nota congiunta Filt, Fit, Uiltrasporti, Ugl TA, Anpac, Anpav, Anp parlano di "voltafaccia" da parte di Ita e ne prendono atto "con estremo rammarico". I dipendenti della compagnia di volo saranno quindi in sciopero per quattro ore il 28 febbraio prossimo. Nella nota si legge che è stata chiusa "negativamente la procedura di raffreddamento in sede ministeriale".

I sindacati parlano di "clamorosa marcia indietro di ITA Airways questa sera al tavolo ministeriale che doveva sancire la chiusura positiva del confronto sulle retribuzioni dei dipendenti della società. Disconoscendo quanto negoziato positivamente nella serata di ieri l'azienda ha comunicato l'indisponibilità a sottoscrivere l'accordo e la convocazione di un Consiglio di amministrazione per la prossima settimana". "È urgente - chiedono - un intervento immediato dell' azionista di ITA AIRWAYS, il MEF, per fare chiarezza all'interno del Consiglio di Amministrazione della Societa'".