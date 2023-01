L'inflazione frena negli Stati Uniti. +5% a dicembre

AGI - Frena l'inflazione Pce statunitense a dicembre. L'indicatore maggiormente guardato dalla Fed per valutare l'andamento del costo della vita è salito del 5% su base annua, in decelerazione dal +5,5% di novembre.

Su base congiunturale l'incremento è stato dello 0,1%, in linea con quello del mese precedente. L'indice 'core' ha segnato un aumento tendenziale del 4,4%, contro il +4% di novembre, in linea con le attese. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,3%, contro il +0,2% di novembre. Anche in questo caso il dato rispecchia le stime degli analisti.