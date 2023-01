De Puyfontaine si è dimesso dal cda di Tim

AGI - Arnaud de Puyfontaine, Ceo di Vivendi, si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Tim. Fonti vicine al colosso francese dei media confermano che l'investimento nella compagnia telefonica italiana "è di lungo periodo".

Vivendi, primo azionista di Tim con il 24,9% del capitale, ha inoltre "la massima fiducia nel governo italiano", in un momento in cui sono in corso le trattative per il futuro della cosidedtta rete unica (o rete nazionale).