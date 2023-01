Il diesel costa più della benzina. "E in futuro andrà peggio"

AGI - Pur avendo accise più basse è ormai da tempo che il diesel in Italia costa più della benzina. Da quasi un anno, con l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina e il 5 febbraio inizierà l'embargo Ue ai prodotti raffinati russi che rischia di aggravare la situazione.

"La situazione è destinata a peggiorare nel futuro" spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia all'AGI, "ovviamente speriamo tutti di no ma i presupposti non sono buoni. C'è preoccupazione perché se c'è stata una tale confusione per un aumento di 20 centesimi delle accise sui carburanti, c'è da immaginare cosa succederà quando i prezzi schizzeranno più in alto e per altre ragioni".

© AGF Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia



"I problemi sono iniziati con la guerra in Ucraina: la Russia esporta verso l'Europa quasi 30 milioni di tonnellate all'anno su un consumo europeo di oltre 100 milioni di tonnellate. Prendiamo dalla Russia circa un quinto dei nostri consumi" di diesel, afferma Tabarelli, "i traders hanno smesso da tempo di comprare dalla Russia perché temono le sanzioni in attesa che il 5 febbraio scatti l'embargo sui prodotti raffinati".

Ritorna poi in ballo la velocità con cui l'Europa ha deciso di realizzare la transizione energetica che ha portato alla chiusura di molte raffinerie con la conseguenza che i prodotti raffinati l'Europa li compra all'estero. "Li prendiamo dall'India, dal Medio Oriente, dalla Cina, pagandoli di più. Il problema scoppierà quando ci sarà un aumento generalizzato delle commodity a partire dal petrolio che trascinerà al rialzo la benzina, il cherosene, la nafta. Finora il petrolio ci ha salvato", afferma il presidente di Nomisma Energia.

Il prezzo del petrolio infatti nel 2022, si è mantenuto intorno agli 80 dollari al barile, un prezzo basso rispetto alle previsioni di molti analisti che avevano fatto previsioni apocalittiche di 200 dollari al barile a causa della guerra. Ma a dare una mano ai consumatori di tutto il mondo ci ha pensato la Cina, maggior importatore mondiale di greggio, con la sua politica zero Covid che ha ridotto, di molto, i propri consumi. Ora però Pechino ha abbandonato le restrizioni e molti osservatori sono ponti a scommettere su una crescita delle quotazioni che si tirerà dietro anche il prezzo dei prodotti raffinati.

"In Europa non abbiamo una capacità di raffinazione adeguata eppure di prodotti raffinati ne consumiamo ancora tantissimo, in particolare per i trasporti. Basti pensare alla confusione di questi giorni che è stata fatta con le accise. I prodotti come il diesel derivano dalla raffinazione e in Europa di raffinazione non ce ne è molta per le politiche ambientali messe in campo in questi anni. Ci vorrebbe più capacità di lavorare il petrolio ma non c'è. E allora andiamo a prendere il gasolio in altre parti pagandolo di più". Il paradosso di tutto questo è che le accise su questo prodotto sono più basse di quelle sulla benzina. Tempo fa "il gasolio costava 50 dollari per tonnellata in meno della benzina, ora è il contrario, costa 50 dollari in più nonostante le tasse inferiori", conclude Tabarelli.