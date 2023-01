L'inflazione Usa rallenta a dicembre

AGI - L'inflazione negli Usa segna -0,1% a dicembre su base mensile, contro il +0,1% precedente.

Su base tendenziale rallenta al +6,5% dal +7,1% precedente. Entrambi i dati sono in linea con le attese degli analisti. L'inflazione scende così a dicembre al livello più basso da oltre un anno, segnalando che il periodo peggiore per gli aumenti dei prezzi potrebbe essere passato. L'inflazione 'core', al netto di alimentari ed energia, è scesa del 5,7% su base annua (in linea con le stime e contro il +6% di novembre) ed è salita dello 0,3% su base mensile dallo 0,2% precedente e come da attese.