Il tasso di disoccupazione in Giappone a novembre scende al 2,5%

AGI - Il tasso di disoccupazione in Giappone è sceso leggermente a novembre, raggiungendo il 2,5% della forza lavoro, secondo i dati destagionalizzati pubblicati dal Ministero degli Affari Interni. Il consensus degli economisti di Bloomberg si aspettava che il tasso rimanesse fermo al 2,6% come in settembre-ottobre.

Il settore dei servizi, in particolare alberghi e ristoranti, continua a beneficiare della piena riapertura del Paese ai visitatori stranieri dall'inizio di ottobre e dei generosi sussidi governativi che incoraggiano il turismo interno. Tuttavia, il rapporto tra posti di lavoro vacanti e domande di assunzione, che era aumentato nei dieci mesi precedenti, è rimasto stabile a 1,35. Ciò significa che ci sono state 135 offerte di lavoro per ogni 100 candidature.

"La debolezza della domanda esterna ha probabilmente pesato sulle assunzioni nel settore", ha dichiarato Yuki Masujima in una nota per Bloomberg Economics. Secondo questo analista, ciò non lascia presagire aumenti salariali sufficientemente forti nel 2023, in grado di generare il circolo economico virtuoso auspicato dalla Banca del Giappone (aumenti moderati dei prezzi che incrementano le vendite e i profitti delle aziende, spingendo così i salari e quindi i consumi, e quindi di nuovo i prezzi).

Una settimana fa la Banca del Giappone ha sorpreso i mercati finanziari correggendo leggermente la sua politica monetaria ultra-accomodante. Ma secondo il suo governatore Haruhiko Kuroda, non si tratta affatto di un primo passo verso la normalizzazione del suo corso.